Köpeğin Denizde Yüzen Çocuğa Saldırdığı Anlar Kamerada

Köpeğin Denizde Yüzen Çocuğa Saldırdığı Anlar Kamerada

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde denizde yüzerken, sahibinin elinden kurtulan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırdığı Serkan Faruk Dikmen (9), bacağından yaralandı.

Fatih TURAN/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde denizde yüzerken, sahibinin elinden kurtulan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırdığı Serkan Faruk Dikmen (9), bacağından yaralandı. Dikmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Darıca Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle Darıca Plajı'na gelen Serkan Faruk Dikmen, serinlemek için denize girdi. Kumsala yakın bölgede yüzen Dikmen, aniden kıyıda sahibinin tuttuğu tasmasından kurtulan Belçika kurdu cinsi köpeğin, saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı Dikmen, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlisinin ilk müdahalesi sonrası Serkan Faruk Dikmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dikmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri de, köpeğin sahibi olduğu belirledikleri M.A.'yı yakaladı. Hakkında "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatılan M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A.'nın ifadesinde, yasaklılar listesinde bulunmadığını belirttiği köpeğinin, aniden tasmasından kurtulup, denize girdiğini, çocuğu kurtarmak için kendisinin de mücadele verdiğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan denizde köpeğin saldırı anları da çevredeki Akçaabat Yelken İhtisas Kulübü Derneği'ne ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

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Köpeğin Denizde Yüzen Çocuğa Saldırdığı Anlar Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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