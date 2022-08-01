Köpeklerin Saldırısında Yaralanıp, Hastaneye Götürülürken Kaza Geçiren Kadın Taburcu Oldu

AKSARAY'da dün akrabasına ait 2 köpeğin saldırısıyla bacakları, karnı ile elinden yaralanan ve hastaneye götürülürken de trafik kazası geçiren Dudu Canlıer (58), taburcu oldu.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da dün akrabasına ait 2 köpeğin saldırısıyla bacakları, karnı ile elinden yaralanan ve hastaneye götürülürken de trafik kazası geçiren Dudu Canlıer (58), taburcu oldu. Canlıer'in, köpeklerin sahibi Neşet Canlıer'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi. Dudu Canlıer, koyun kırkımından dönerken evinin yakınında amcasının oğlu Neşet Canlıer'e ait 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyup gelen yakınlarının müdahalesiyle kurtulan Canlıer, bacakları, karnı ve elinden yaralandı.

Akrabası Cumali Canlıer (35), kanlar içinde kalan Dudu Canlıer'i hastaneye götürmek için 42 ERR 10 plakalı otomobille yola çıktı. Cumali Canlıer'in kullandığı araç, Hürriyet Mahallesi'nde Mehmet Sağlam (50) yönetimindeki 07AFM 186 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Cumali Canlıer, yanındaki Bağdat Canlıer (41) ile köpeğin saldırdığı Dudu Canlıer yaralandı. Diğer sürücü Mehmet Sağlam kazadan yara almadan kurtuldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Dudu Canlıer ile diğer yaralılar Bağdat ve Cumali Canlıer, taburcu oldu. Dudu Canlıer'in, köpeklerin sahibi akrabası Neşet Canlıer'den de şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı