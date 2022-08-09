Köprüden Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

Köprüden Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

DÜZCE'de eşiyle tartışan K.U. adlı kadın, köprüden atladı. 5 metre yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de eşiyle tartışan K.U. adlı kadın, köprüden atladı. 5 metre yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan K.U. isimli kadın, TEM bağlantı yolu köprüsüne çıktı. K.U. korkulukların gerisine geçti. Çevredekilerin ikna çalışmaları yetersiz kaldı. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden sarkan kadın bir anda kendini bırakıp asfalta düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadının kendini aşağı bıraktığı anlarda çevredekiler korkarak bağırdı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Köprüden Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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