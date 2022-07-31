Köprüden Atlayıp Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı

Köprüden Atlayıp Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı

BURSA'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.

Abdulselam UĞUR/ BURSA (DHA)- BURSA'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana geldi. İlhan K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı köprüden kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 7 metreden atlayan İlhan K., o sırada seyir halinde olan Şefik G. idaresindeki 16 LBK 01 plakalı otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi. Olayı gören diğer sürücüler ve vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan İlhan K., sürücü Şefik G. ve İlhan N.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan İlhan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

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Köprüden Atlayıp Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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