Korkulukların Kaynağını Yaparken Dere Yatağına Düştü

Korkulukların Kaynağını Yaparken Dere Yatağına Düştü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş, dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybedip 4 metreden düşerek yaralandı.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş, dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybedip 4 metreden düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Akyazı'nın Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama ustası Ramazan Sıktaş, dere yatağının etrafındaki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye geldi. 4 metre yükseklikten düşen Sıktaş'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri merdivenle yanına indi. Sedyeye konulan Sıktaş, yukarı çıkarıldı. Ramazan Sıktaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Korkulukların Kaynağını Yaparken Dere Yatağına Düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Özge Öğretmen, İlk Görev Yerine Giderken Kazada Yaşamını Yitirdi
Özge Öğretmen, İlk Görev Yerine Giderken Kazada Yaşamını Yitirdi
Batman’da Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Ölü
Batman’da Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Ölü
Kütahya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 6 Yaralı
Kütahya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 6 Yaralı
Ödemiş'te Kamyonla Traktör Çarpıştı; İyi Parti'li Başkan Yardımcısı Öldü, 13 Yaralı
Ödemiş'te Kamyonla Traktör Çarpıştı; İyi Parti'li Başkan Yardımcısı Öldü, 13 Yaralı
Esenyurt'ta Silahlı Saldırı:1 Ölü,1 Yaralı
Esenyurt'ta Silahlı Saldırı:1 Ölü,1 Yaralı
Çanakkale'de Tur Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 54 Yaralı
Çanakkale'de Tur Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 54 Yaralı
Apartmanda Çıkan Yangında 4 Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Apartmanda Çıkan Yangında 4 Daire Kullanılamaz Hale Geldi