Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, Hüseyin Göçer (46) pompalı tüfekle yaralandı.

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, Hüseyin Göçer (46) pompalı tüfekle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Göçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Gür Sokak'ta oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışamanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu sırada bir kişi, evden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Hüseyin Göçer yaralandı. Göçer, yakınları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Göçer, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Ekipler, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Yaya Geçidindeki Motosiklete, Otomobil Çarptı; Kaza Anı Kamerada
Yaya Geçidindeki Motosiklete, Otomobil Çarptı; Kaza Anı Kamerada
Mardin'deki Kazayı Görgü Tanıkları Anlattı: Bu Benim Yaşadığım İkinci Olay (2)
Mardin'deki Kazayı Görgü Tanıkları Anlattı: Bu Benim Yaşadığım İkinci Olay (2)