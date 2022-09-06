Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, kruvaziyer gemide düşüp başını yere çarpan İngiliz kadın yolcu yaralandı.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, kruvaziyer gemide düşüp başını yere çarpan İngiliz kadın yolcu yaralandı. Yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince bota alınarak karaya çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan İzmir'e giden, İtalya bayraklı 324 metre uzunluğundaki Costa Venezia isimli kruvaziyer geminin dün gece Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, İngiliz uyruklu kadın yolcu dengesini kaybedip, düştü. Başını çarpan kadın yaralandı. Gemi kaptanı durumu KEGM'ye bildirdi. İhbar üzerine Gelibolu'daki pilot botu, bölgeye sevk edildi. Bota alınan kadın, kıyıya çıkarıldı. Buradan da ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

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Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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