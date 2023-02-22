Küçük Yüreklerin Trabzon’dan Maraş’a Uzanan Gönül Köprüsü: En Sevdiğim Çantamı Güle Güle Kullan

Kahramanmaraşlı depremzede Hatice Kübra Güneş, Trabzon’dan “Bu benim en sevdiğim çantam. Şimdi sen güle güle kullan” notuyla çantasını gönderen Saliha’yı bulmak istiyor. Güneş, Saliha’ya “Teşekkür etmek istiyorum arkadaşıma” diye seslenirken; CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya iki çocuğu buluşturma sözü verdi.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: KEMAL SEVİNDİRİCİ

Kahramanmaraşlı depremzede Hatice Kübra Güneş, Trabzon’dan “Bu benim en sevdiğim çantam. Şimdi sen güle güle kullan” notuyla çantasını gönderen Saliha’yı bulmak istiyor. Güneş, Saliha’ya “Teşekkür etmek istiyorum arkadaşıma” diye seslenirken; CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya iki çocuğu buluşturma sözü verdi.

Kahramanmaraş’ta depremin ardından çocukların dayanışması bir kez daha duygulandırdı. Kendisine yardım olarak gelen çantanın içinden “Ben Saliha. Bu benim en sevdiğim çantam. Şimdi sen güle güle kullan. Saliha, Trabzon” yazılı notun sahibini bulmak isteyen Hatice Kübra Güneş, Trabzon İl Müftülüğü’nün çadırındaki görevlilere sordu. Güneş, notta adres yazılmadığı için Saliha’ya ulaşamadı.

Güneş, kendisine yazılan not ve Saliha’nın dayanışmasına ilişkin “Şimdi teşekkür etmek istiyorum arkadaşıma. Çok mutluyum. İnsanlar bize değer veriyor şu an” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Güneş’e Saliha’yı bulma sözü vererek, “Trabzonlu hemşehrilerim kardeş şehrimiz Kahramanmaraş’a inanılmaz yardımlar gönderdiler. Bir gönül köprüsü oldular. Bu köprünün o kadar özel hayatları oluştu ki. Bakın bir kızımız şöyle bir yazı ile Kahramanmaraş’ımıza en sevdiği okul çantasını göndermiş. ‘Ben Saliha, bu beni en sevdiğim çantam. Şimdi sen güle güle kullan’ yazarak en sevdiği çantasını Saliha kızımız deprem bölgesine göndermiş. Saliha kızımıza sesleniyorum: Benim iyi kalpli hemşehrim, güzel yavrum. Duyarlılığın için seni yürekten kutluyorum. En sevdiği çantan Kahramanmaraş’ta Hatice Kübra’ya ulaştı. Notunu görünce çok mutlu oldu ve sana teşekkür etmek istiyor. Ailen bize ulaşırsa sizi görüştüreceğim. Gözlerimden öpüyorum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Kaya, Saliha’yı bulmak için sosyal medya hesabından da “Trabzonlu Saliha kızım, benim iyi kalpli hemşehrim; Duyarlılığın için seni yürekten kutluyorum. ‘En sevdiğin çantan’. Kahramanmaraş’ta Hatice Kübra’ya ulaştı. Notunu görünce çok mutlu oldu ve sana teşekkür etmek istiyor. Ailen bize (03124205638) ulaşırsa sizi görüştüreceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı