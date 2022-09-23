Küçükçekmece’deki Feci Kaza Anı Kamerada

Küçükçekmece’deki Feci Kaza Anı Kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de üniversite çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye hızla gelen otomobil çarptı.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de üniversite çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye hızla gelen otomobil çarptı. Feci kazada iki öğrenci metrelerce savrulurken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, 22 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'ndeki üniversitenin önünde meydana geldi. Dersten çıktıktan sonra otobüs durağına gitmek isteyen iki öğrenci trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden geçtikleri anda hızla gelen otomobil iki öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci metrelerce ileriye savruldu.

Kazaya şahit olan çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki öğrenci tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün de polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece’deki Feci Kaza Anı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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