Kudüs’te Silahlı Saldırı: 8 Yaralı

Kudüs'te gece saatlerinde otobüse ateş açılması sonucu 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

FİLİSTİN, (DHA)- Kudüs'te gece saatlerinde otobüse ateş açılması sonucu 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İsrail polisi, saldırganın teslim olduğunu duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Kudüs'te 01.30 sıralarında saldırgan, bir otobüsü ve çevresindeki araçları hedef aldı. Saldırıda yaralananalar hastaneye kaldırıldı. Bölge komutanlığına bağlı çok sayıda polis olay yerinde operasyon başlattı. Hava birliğine bağlı helikopter ve özel kuvvetler yardımıyla olay yerinden kaçan saldırganın tespit edilmesi kapsamında incelemelerde bulunuldu" denildi.

"SALDIRGAN TESLİM OLDU"

İsrail polisi, ilerleyen saatlerde saldırganın teslim olduğunu duyurdu. Açıklamada, saldırganın taşıdığı silahı da güvenlik güçlerine teslim ettiği bildirildi. Saldırganın kimliğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı