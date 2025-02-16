Kula-salihli Unesco Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi Açıldı

(MANİSA) - Türkiye’nin UNESCO Jeoparklar Ağı denetiminden geçen ilk jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Karşılama Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bölgenin turizm potansiyeline dikkati çekerek, jeoparkın daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı.

UNESCO Jeoparklar Ağı denetiminden geçen ilk Türk jeoparkı olma özelliğine sahip Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı.

Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özel’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'mızın sadece bugün değil yarınlarını düşünebilmek için ve bu değeri ortaya çıkartabilmek için başta Kula-Salihli Jeoparkı ama bunun haricinde Kula'dan başlayıp Manisa'nın her köşesinde gerçekten bacasız fabrikalarımız var. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi bunları yarınlarımıza aktarmaktır" diye konuştu.

"Yarınlarımıza taşımak en büyük hedefimiz"

Jeoparkılar Belediye Birliği Başkanı olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Zeyrek, şunları kaydetti:

"Salihli ve Kula Belediye Başkanımızla birlikte el ele vererek bizim Jeoparkımızı daha da geliştirmek ve şu anda insan ayak izleri vardı. Bunları da artık koruma altına alarak yarınlarımızı aktarmak gibi hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda artık Manisa'nın da ta mitolojik dönemden başlayarak Osmanlı dönemine ve cumhuriyetin ilk dönemlerine ait olan üç bin tane koruma altına alınmış olan eserimizi bugünlerimizden, yarınlarımıza taşımak ve bunların sayısını arttırarak bunları korumak bizim en büyük hedefimiz ve bu hedeflerle birlikte Manisa'nın artık hakettiği turist sayısına da ulaşması ve turizmin de bir gelir kapısı olduğunu hem esnafımıza hem de şehrimize katacağı değerlerden dolayı bugün burada olmak, bu açılışı yapmak bizler için gerçekten çok mutluluk verici. Buranın açılışı daha önce yapılmıştı ama bu açılışlar burası için Jeoparkımız için asla ve asla bitmeyecek. Çünkü biz göreve geldikten sonra tekrardan buraların düzenlenmesi, meydan düzenlemelerini, yeni alanların açılmasını bizim dönemimizde oldu. İnşallah bizden sonraki gelecek olanlar da bunları daha da ilerletecek ve tekrar tekrar açılışları yapılacak. Ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok buraları gezersek o kadar farkındalığı yaratır. Ve yabancı ve yerli turistlerimizi şehrimize davet edebiliriz."

Açılış töreni, konuşmaların ardından hediye takdimi ve ziyaretçi merkezinin gezilmesiyle sona erdi.

Anka Haber Ajansı