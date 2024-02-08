Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu’ndan Chp İlçe Başkanlığı’na Ziyaret

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Kumluca İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Başkan Köleoğlu, CHP Kumluca İlçe Bakanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarete, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve heyeti, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz ve partililer katıldı. Buluşmada konuşan Köleoğlu, şunları söyledi:

“Yerel yönetim sürecindeyiz. Partililerimizle birlik beraberlik içerisinde kol kola girerek yola çıkma vakti geldi. Biz bu coşkumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Şimdi üzerimize çok önemli bir görev düşüyor. Biz bir şeye inandık. Kumluca’mıza sahip çıkmak için bir yola çıktık. 2019’da göreve geldiğimizde Kumluca’ya sahip çıkmak isteyen bir nesle Kumluca’mız inanarak sahip çıktı. Bir başarıya imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Kumlucalı büyük ailemizin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde 2024’te ‘İleri daima ileri’ sözüyle tekrar birlikte olacağımıza söz veriyorum.”

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da şunları kaydetti:

“Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca’ya aşevi, akaryakıt istasyonu, Kumluca Beton, Kapalı Pazar Yeri ve ücretsiz organik gübre gibi Kumluca’nın kalkınmasına destek sağlayacak çok önemli projeleri Kumluca’ya kazandırmıştır. Gelecek günler bizimle birlikte olacak, yolumuz açık olsun. Kumluca’yı tekrar hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kucaklayacağız.”

Köleoğlu, İlçe Bakanlığı ziyaretinin ardından heyet ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ettikten sonra Belediye binasına geçti. Burada da bir konuşma yapan Köleoğlu, şunları dile getirdi:

“Kumluca’mızda 2019’dan bu yana Kumluca Belediyemizde Atatürkçü bir belediye başkanlığı adaylığımızı gerçekleştirip bunun inancıyla beraber Kumluca Belediyemizi Kumlucalı Büyük Ailemizle beraber bu zaferi yaşadık. Şimdi 2024 yılında da aynı inançla aynı kararlılıkla Kumluca’mıza sahip çıkmak için Sosyal Belediyeciliği Kumluca’da marka yapabilmek için ikinci kez aday gösterilerek çalışmalarımıza başladık. Kumluca’mıza sahip çıkmak için bir göreve daha talip olduk. Büyük ailemizle birlikte aynı sevinci tekrar yaşayacağımıza inanıyor ve bunun için gece gündüz çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz.”





Anka Haber Ajansı