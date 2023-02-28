İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Milletimiz müsterih olsun. 2 Mart’ta Millet İttifakı, 13. Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşması ile bunu milletimiz ile paylaşacağız. Biz, İYİ Parti olarak, milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz” dedi. Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesi Adıyaman’da vatandaşlardan helallik istemesiyle ilgili de “Adıyaman’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın o ilk günlerde yapılamayan şeyler için is

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Milletimiz müsterih olsun. 2 Mart’ta Millet İttifakı, 13. Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşması ile bunu milletimiz ile paylaşacağız. Biz, İYİ Parti olarak, milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz” dedi. Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesi Adıyaman’da vatandaşlardan helallik istemesiyle ilgili de “Adıyaman’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın o ilk günlerde yapılamayan şeyler için istediği helalleşme var ya aslında o, durumun vahametini ortaya koyan çok bariz bir örnektir” diye konuştu.

Kürşad Zorlu, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, şunları söyledi:

“‘BÖYLE BİR DEPREM BEKLENMİYORDU’ DİYORLAR, DOĞRU DEĞİL”

“Deprem felaketinin ardından 22 gün geride kaldı. Bu süreç içinde karşı karşıya olduğumuz ağır tablo ve vahim hatalar, her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. 2019 yılında AFAD tarafından bir deprem tatbikatı gerçekleştirilmişti. Büyüklüğü 7.5, AFAD organizasyonunda ve Kahramanmaraş merkezli bir depremdi. Bir tesadüf değil elbette. O günlerde deprem felaketine karşı her konuda hazırlıklı olduğunu söyleyen hükümet, maalesef bugün birebir neredeyse yaşadığımız deprem felaketi karşısında gerçekten büyük bir başarısızlık örneği ortaya koymuştur. Bunun altını çizme sebebim; zaman zaman hükümet çevrelerinden gelen bazı açıklamalarda ‘Böyle bir deprem beklenmiyordu’ vurgusunun yapıldığını dikkate alarak yaparak bunu hatırlatmak istiyorum. Bu, doğru değildir. Deprem felaketinin yaklaşmakta olduğunu, sadece o tatbikat değil, 2021 yılının eylül ayında TBMM’nin komisyonunun hazırladığı resmi rapor da açıkça ortaya koymuştur. Ve bu raporda neler yapılması gerektiği, hangi tedbirlerin alınması gerektiği de bizzat milli iradenin temsil edildiği makam tarafından altı çizilmiş, kayda geçirilmiştir. Peki ne olmuştur, hazırlık ne yapılmıştır, sonrasında buraya depremle ilgili neler yapılmıştır denildiğinde, yavaş yavaş hükümetten bazı sesler gelmeye başladı. Tırnak içinde ‘helalleşme’ bağlamında bazı sesler gelmeye başladı.

“DEPREM KOMİSYONU KURULSUN”

Biz, İYİ Parti olarak, TBMM’de bir deprem araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz, çağrısını yapıyoruz. Bakalım 2021’den sonra hangi önlemler alınmış, devletin kurumları neler yapmış; bunu TBMM’de araştıralım.

“HELALLEŞME, DURUMUN VAHAMETİNİ ORTAYA KOYAN BARİZ BİR ÖRNEK”

Daha ilk 72 saatlik dönemde bu eksikliklerin, hataların nelere sebep olduğunu görüyoruz. Adıyaman’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın o ilk günlerde yapılamayan şeyler için istediği helalleşme var ya aslında o, durumun vahametini ortaya koyan çok bariz bir örnektir. Bizler bunu söylediğimiz için zaman zaman suçlanıyoruz ama söylemeye devam edeceğiz.

“ALLAH’TAN KORK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı’nın arasındaki diyalogları hep birlikte görüyoruz. Bu ilimizdeki tahribatın ortadan kaldırılması için eşleştirilmiş bir belediye başkanı, onun konuşlandırdığı ekipler görmezden geliniyor. Hatta orada olması bile istenmiyor. Belediye Başkanı diyor ki ‘Mansur Yavaş gelmiş mi, Büyükşehir gelmiş mi, ben fark edemedim’. Ya Allah’tan kork. Böyle bir günde hâlâ siyasi saiklerle hareket eden bir siyasi iktidar, hâlâ muhalefeti siyaset üretmekle suçlayabiliyor. Birleştirici olması gereken insanların ortaya koyduğu ayrıştırıcı tavır, çok hazin bir tablodur.

“HİÇBİR FUTBOL KULÜBÜNÜN VATAN SEVGİSİNİ SORGULAMAK, KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

Böyle bir dönemde stadyumlardaki sloganlar vatandaşımızın gündeminde. Bir birey olarak söylüyorum; hiçbir futbol kulübünün, taraftarın vatan, millet sevdasını sorgulamak, kimsenin haddi değildir. Zaman zaman stadyumlarda sloganlar atılıyor. Biz unutmuyoruz; daha önce de ‘Vatan canım sana feda’ diyenler, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diyenler, kaşkollarını, montlarını sahaya atanlar da aynı taraftarlardır. ‘Stadyumlarda siyasallaşma oluyor’ diye feveran içindeler.

“AYNI TEPKİYİ ANITKABİR’DE SİYASİ SLOGAN ATANLAR İÇİN DE BEKLERİZ”

Aynı tepkiyi, Anıtkabir’de siyaset sloganları atıldığında da bekleriz. Böyle bir hassasiyeti orada da bekleriz sizden. Protesto, eleştiri, insan hakkı. Taraftarlara çağrıda bulunmak istiyorum. Tepkimizi de hep birlikte sandıkta göstereceğiz.”

“2 MART’TA MİLLET İTTİFAKI, 13. CUMHURBAŞKANI’NI BELİRLEYECEK”

Kürşad Zorlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dünkü görüşmesine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

“Dün gerçekleşen görüşme, Millet İttifakı’nın paydaşlarının yaptığı periyodik görüşmelerden biridir. Yaklaşık 1,5 saat görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan’ımızı ziyareti sonrası, adım adım, 2 Mart’taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum. Dün, görüşmeden sonra bazı yayınlarda aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz, pazarlık gibi birtakım ifadelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimiz müsterih olsun. 2 Mart’ta Millet İttifakı, 13. Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşması ile bunu milletimiz ile paylaşacağız. Biz, İYİ Parti olarak, milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukta, Sayın Genel Başkan’ımız görüşmelerini gerçekleştiriyor. Dün milletvekillerimiz ve Başkanlık Divanı üyelerimiz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Genel Başkan’ımız. Bu arada, deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra bu konu da konuşuldu ve oybirliği ile İYİ Parti milletvekili, TBMM grubumuz, Genel Başkan’ımızı tam olarak yetkilendirmiştir.”

“DEPREM BÖLGEİNDEN GELENLERİN OYLARI, GELDİKLERİ İLDE GEÇERLİ OLSUN”

Zorlu bir başka soru üzerine de seçimler 14 Mayıs’ta da yapılsa, 18 Haziran’da da yapılsa hazır olduklarını söyledi. Zorlu, İYİ Parti olarak, deprem nedeniyle başka illere göç etmiş vatandaşların oylarının geldikleri ilin iradesine yansıması konusunda bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Zorlu, “Biz, göç hareketliliğini esas alarak, yapılacak seçimlerde, deprem bölgesinden başka illere gitmiş vatandaşlarımızın kullandıkları oyun geldikleri ilde geçerli olmasını istiyoruz. Maraş’tan, Hatay’dan gelmiş vatandaşımızın oyunun, geldiği ilin iradesini yansıtmasını istiyoruz. Bu hem milli irade için gerekli hem de geriye dönüş için gerekli. Bu amaçla Seçim İşleri Başkan’ımız Şenol Hanım’ın başkanlığında bir çalışma hazırlandı. Bir anayasa ve kanun değişikliği. Şu anda CHP ile istişare yapılıyor. Saat 13:00 sularında da AKP ile bu konuda bir istişare yapılacak. Eğer bir uzlaşma olursa bu milli irade anlayışının seçimlerde uygulanması için öncü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı