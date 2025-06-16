Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil İle Görüştü: Türk Dünyasına Yeni İvme Kararlılığındayız

Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil İle Görüştü: Türk Dünyasına Yeni İvme Kararlılığındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdil ile bir araya geldi.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdil ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, Türk Dünyasındaki çalışmalar konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Zorlu, "Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut M. Özdil ile Türk Dünyasındaki çalışmalarımız konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Marka eserler ve vizyoner hedeflerle Türk Devletleri arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırabilme kararlılığındayız. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Anka Haber Ajansı

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