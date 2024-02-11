Kurt, Ataç Ve Ünlüce, İyi Parti’den Chp’ye Geçen Eskişehirlilerle Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, İyi Parti’den CHP’ye geçen Eskişehirlilerle bir araya geldi. Buluşmada, CHP’ye geçenlere parti rozetleri takıldı.

Başkan Kurt, Başkan Ataç ve CHP’nin EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı’nın da katıldığı buluşmada İyi Parti’den CHP’ye geçenlerle bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Başkan Kurt, Eskişehir için hep birlikte çok önemli bir iş yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bugün Eskişehir için önemli bir iş yapıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Biz çıktığımız yolda sizin desteklerinizi, sizin ağırlığınızı hissederek yürüyoruz. Öncelikle vermiş olduğunuz katkı ve dayanışma için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geldiği nokta belli. Türkiye'de siyasetin geldiği noktada belli. Ne yazık ki ilkeler, duruş ve kararlılık maalesef bitmiş. Türkiye'yi bu hale rüzgara göre duruşunu değiştiren siyaset getirdi. Bugün enflasyonun alıp başını gittiği yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olduğu ama en önemlisi adaletin, hukukun ve demokrasinin bittiği bir ülkedeyiz. Bizler demokrasi adına, hukuk adına mücadele etmeyi göze alan insanlarız. Tek adamların yoğun olarak yönetimde, ülkelerde muhalefet yapmak çok zordur. Muhalefeti örgütlemek daha da zor. Buna rağmen sizler ayaktasınız. Sizler Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet yapmak için siyasettesiniz. Ve ne yazık ki bu çizginizi saptırmaya çalışanlar bu çizgiden sapanlar çoğunlukta. Bunu aşmanın yolu birleşmek. Birleşe birleşe kazanacağız sözü, boşuna söylenmemiş bir söz. Yan yana duracağız, güçlerimizi birleştireceğiz ve mutlaka kazanacağız. Ben zaman zaman günün birinde herkes Cumhuriyet Halk Partili olacak diye espri yapıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba ocağı, hepimizin başının sıkıştığı zaman, dönüp geleceği yer. Bunu böyle bilelim. Birbirimizi soyutlayan, birbirimizi dışlayan havadan kurtulmamız lazım. Biz, Eskişehir'de belediyeciliği yaparken böyle yaptık. Belediyecilik uygulamalarımızda hiç kimseye sen Doğru Yol’cusun, sen ANAP'lısın, sen İyi Partili’sin, senin işini yapmayız demedik. Böyle bir şey bize yakışmaz. Biz insanı insan olarak seviyoruz. İnsanı insan olarak kabul ediyoruz. Ve hizmete önce insan diye başlıyoruz. Bu noktada bize verdiğiniz katkılar için bundan sonra verecekleriniz için de şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Ataç da İyi Partili hemşehrileri ile Tepebaşı’nda çok güzel toplantılar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“İyi Partili dostlarla sürekli konuşuyoruz. Ben zaten mahallelere gittiğimde İyi Partili dostlarla hep yan yanayım. Sizlerin yaptığı bu hamle sonuna kadar doğru. Eskişehir’in halkı onurludur parayı şöyle eliyle iter. Bu seçim sadece yerel seçim değil, Cumhuriyet’i koruma seçimidir. Tarikatlara göz kırpıyorlar, biz Atatürk’ü ve Cumhuriyeti koruyacağız.”

Ayşe Ünlüce ise şunları kaydetti:

“ESKİŞEHİR İTTİFAKI’NI SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ”

“Odunpazarı'nda Kazım Ağabey’im, Tepebaşı'nda Ahmet Ağabey’im ve ilçe başkanlarımızla Eskişehir'i korumak için bir yolculuğa çıktık. Bu yolda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aslında İYİ Partili dostlarımızla Genel seçimde de birlikte yürümüştük, ancak bazı sıkıntılar yaşandı. Detaylara girmek istemiyorum, ancak bugün yine birlikte omuz omuza yürüyoruz. Eskişehir'i kültür başkenti ve turizm başkenti yapan şehrimizin mimarı Yılmaz Büyükerşen'in okulunda okuduğum için kendimi çok şanslı görüyorum. Aynı şekilde Ahmet Başkanımdan ve Kazım Başkanımdan feyz aldım. Atatürk sevdalısı olarak, Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olmaktan onur duyuyor, gurur duyuyorum. Yılmaz Hocamızın kurduğu ‘Eskişehir İttifakı’nı sürdürmeye kararlıyız. Bizimle bu güzel yolu yürüdüğünüz için teşekkür ediyorum.”

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, “Firavuna karşı olmak yetmez Musa’nın yanında olmak lazım. Sizler Musa’nın yanında oluyorsunuz bunun için teşekkür ediyorum. Aramıza katılmakla bize güç verdiniz” dedi.

Konuşmaların ardından CHP’ye geçenlere parti rozetleri takıldı.





Anka Haber Ajansı