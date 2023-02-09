'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Christian Atsu herkesi yıktı!

Türkiye, Doğu ve Güney'i vuran deprem nedeniyle büyük bir korku yaşıyor. Depremin büyük bir yıkıma yol açtığı Hatay'da futbol oynayan ünlü futbolcu Christian Atsu’nun da enkaz altında kaldığı bilgisi herkesi kahretmişti.

Futbolcunun önceki gün enkazdan çıkarıldığı iddia edildi ancak olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GERÇEĞİ VOLKAN DEMİREL AÇIKLADI

Atsu'nun hocası Volkan Demirel, gazeteci Süleyman Arat'a yaptığı açıklamada Atsu'nun kurtarılmadığını söyledi. Demirel, "Kurtarılsa ben neden paylaşmayayım" diyerek olayın boyutunu gözler önüne serdi. Demirel ayrıca Taner Savut’tan da haber alınamadığını dile getirdi.

Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPTI

Hatay'daki depremde büyük bir özveri örneği sergileyen Volkan Demirel bugün futbolcularıyla birlikte İstanbul'a döndü. Ancak futbolseverler kafilede yer almayan Atsu'nun son durumunu merak ediyor.

HAYRANLARI YIKILDI

4 gün geçmesine rağmen iyi bir haberin gelmemesi Christian Atsu'nun hayranlarını derinden üzmüş durumda.