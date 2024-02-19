Kuşadası Belediye Başkanı Günel: “31 Mart, Kendi Rekorumuzu Kıracağımız Bir Seçim Olacak”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Günel, "31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Günel, "31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak" dedi.

CHP tarafından dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’na Başkan Günel de katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Günel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleşen toplantı hepimiz için güzel bir motivasyon oldu. 31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı