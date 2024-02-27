Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Chp İlçe Örgütü’ne Yeni Katılan Vatandaşların Rozetlerini Taktı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü’ne yeni katılan Hadimlili vatandaşlarla bir araya gelerek rozetlerini taktı. Başkan Günel, “Aramıza hoş geldiniz. Sizleri CHP çatısı altında görmekten dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü’ne katılan Hadimli yaklaşık 70 yeni üye için İkiçeşmelik Mahallesi Seçim Ofisi’nde rozet takma töreni düzenlendi. Törene Başkan Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda partili katıldı.

Üye katılım töreninde konuşan Günel, şunları söyledi:

“Sevgili Hadimli kardeşlerim öncelikle bugün bizlerle beraber olduğunuz için çok mutluyum. Aramıza hoş geldiniz. Sizleri CHP çatısı altında gördüğüm için gurur duydum. Yaklaşan yerel seçimler öncesi hemşehrilerimizin bize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bakın daha rakiplerimizden biri adayını bile bulamadı. Omurgalı siyaset, duruşu sağlam siyaset ve geldiği yeri unutmayan bir siyasetçi arıyorsanız, çatısı altına geleceğiniz yer Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Siyaset dediğiniz şey ilkedir, ahlaktır, edeptir. O ilkeler çerçevesinde bulunduğum kentteki hemşehrilerime hizmet etmektir. Toplumun arasına girerken kafanı öne öne eğmemektir.”

Tören, Günel ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek tarafından yeni üyelere rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.

Anka Haber Ajansı