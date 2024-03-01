Kuşadası Belediye Başkanı Günel: “Chp’ye Gelmek Ve Geri Dönmek İsteyen Herkese Kapımız Sonuna Kadar Açık”

Kuşadası Belediye Başkanı Günel: “Chp’ye Gelmek Ve Geri Dönmek İsteyen Herkese Kapımız Sonuna Kadar Açık”

CHP İlçe Örgütü’ne toplu katılımların ve geri dönüşlerin yaşanmasının sevindirici olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz yüreğimizi sevgi ile besleriz, kin ve nefret ile değil. Cumhuriyet Halk Partisi yüce gönüllü bir partidir. Gelmek, geri dönmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Her birini saygı ile ayakta karşılarız” dedi.

CHP İlçe Örgütü’ne toplu katılımların ve geri dönüşlerin yaşanmasının sevindirici olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz yüreğimizi sevgi ile besleriz, kin ve nefret ile değil. Cumhuriyet Halk Partisi yüce gönüllü bir partidir. Gelmek, geri dönmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Her birini saygı ile ayakta karşılarız” dedi.

Başkan Günel, basın mensuplarının diğer partilerden istifa ederek CHP’ye katılma veya geri dönme kararı alan isimlerin üyeliğinin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları üzerine bir açıklama yaptı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP İlçe Örgütü’nde toplu katılımların ve geri dönüşlerin yaşanmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Günel, “Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz yüreğimizi sevgi ile besleriz, kin ve nefret ile değil. Cumhuriyet Halk Partisi yüce gönüllü bir partidir. Gelmek, geri dönmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Her birini saygı ile ayakta karşılarız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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