Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde Öğrencilerle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Günel, "Burada çocuklarımızın gelişimini izlemek bizlere mutluluk veriyor. Her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Günel, "Burada çocuklarımızın gelişimini izlemek bizlere mutluluk veriyor. Her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Başkan Günel, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Günel’e ziyaretinde Meclis üyeleri de eşlik etti. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfı ziyaret eden Günel, daha sonra Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler’den tesisin son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

“BAŞKANIMIZ ÇOCUKLARIMIZA MORAL KAYNAĞI OLDU”

Günel’in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, “Başkanımız hem bize hem de engelli öğrencilerimize moral kaynağı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, bizlerin yanında olduğunu her zaman gösteriyor” diye konuştu.

Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nün, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir oluşum olduğunu aktaran Günel ise şunları söyledi:

“KUŞADASI’NI ENGELSİZ BİR KENT YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

“Kuşadası Belediyesi olarak tesise destek olmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Burada çocuklarımızın gelişimini izlemek bizlere mutluluk veriyor. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Kuşadası’nı engelsiz bir kent yapmak ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için bir sonraki görev dönemimiz de de çalışmalarımız sürecek.”

Anka Haber Ajansı