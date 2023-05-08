Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Seçim Çalışması Kapsamında Batmanlılarla Buluştu

CHP Genel Merkezi tarafından seçim çalışması yürütmek üzere Batman’da görevlendirilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir kaç ay önce geldiğimde çalışmalar güzeldi, heyecanlıydı. Şimdi ise Batman’da çalışmalar maya tutmuş, olgunlaşmış. Batman’ın havası olumlu anlamda değişmiş. Çalışmaların sonuç vermiş olması beni çok mutlu etti” dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından seçim çalışması yürütmek üzere Batman’da görevlendirilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir kaç ay önce geldiğimde çalışmalar güzeldi, heyecanlıydı. Şimdi ise Batman’da çalışmalar maya tutmuş, olgunlaşmış. Batman’ın havası olumlu anlamda değişmiş. Çalışmaların sonuç vermiş olması beni çok mutlu etti” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için görevlendirildiği Batman’da iki gün boyunca esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Günel’e; CHP Batman Milletvekili Adayı Hüseyin Yaşar, CHP Batman İl Başkanı Hikmet Duruş ve CHP Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Erdal İnsel eşlik etti.

CHP Batman İl Gençlik Kolları’nın saha çalışmalarına da katılım sağlayan Başkan Günel, kent sakinleri ile sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi. Günel, ziyaretin devamında CHP Batman Seçim Ofisi ve Batman Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Günel, ziyaretin ardından Batmanlılara sıcak karşılamaları için teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

“İki gündür sahada yapmış olduğumuz esnaf ziyaretleri, sohbetleri ve mahalle çalışmalarında görüyorum ki burada il örgütümüzün, milletvekili adayımız Hüseyin Yaşar’ın ve diğer arkadaşlarımızın çalışmaları sonuç vermiş. Çalışmalar maya tutmuş, olgunlaşmış. Sıklıkla hanelere ve esnafa ziyaretler düzenlenmiş. Görüyorum ki burada arkadaşlarımız kime dokunduysa karşılığı alınmış. Ben bu çalışmaları incelemek üzere daha önce aralık ayında da Batman’a gelmiştim. O zamandan bu zamana çok yol alınmış. İlk günden bu yana buradaki çalışmaların destekçisiydim. Sonuç vermiş olması beni çok mutlu etti. Batman’ın havası olumlu anlamda değişmiş. 13’üncü Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya, milletvekili adayımızı da parlamentoya göndereceğiz.”

Anka Haber Ajansı