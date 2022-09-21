Kuşadası'da Tarihi Mavi Köşk Yangında Küle Döndü

Kuşadası'da Tarihi Mavi Köşk Yangında Küle Döndü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hacıfeyzullah Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Köşkten yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı köşkün yakınında oturan vatandaş uyarılarak evlerinden tahliye edildi. Bu sırada köşke yakın bir evin bahçesinde bağlı olan köpek ise vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak köşkün ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren müdahalesi ile yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Köşk tamamen yanarak küle dönerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'da Tarihi Mavi Köşk Yangında Küle Döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı
Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı
(geniş Haber)beykoz'da Ahşap Bina Alev Alev Yandı
(geniş Haber)beykoz'da Ahşap Bina Alev Alev Yandı
(geniş Haber)beykoz'da Ahşap Bina Alev Alev Yanıyor
(geniş Haber)beykoz'da Ahşap Bina Alev Alev Yanıyor
Hafif Ticari Araçla, Otomobil Çarpıştı; 4 Turist Yaralandı
Hafif Ticari Araçla, Otomobil Çarpıştı; 4 Turist Yaralandı
Marmaris'teki Yangına Müdahaleye Giden Helikopter Denizli'de Düştü: 2 Ölü, 5 Yaralı (2)
Marmaris'teki Yangına Müdahaleye Giden Helikopter Denizli'de Düştü: 2 Ölü, 5 Yaralı (2)
Yanlışlıkla Öldürülen Büyükşen Çifti Cinayetinin Sanıkları Hakim Karşısında (4)
Yanlışlıkla Öldürülen Büyükşen Çifti Cinayetinin Sanıkları Hakim Karşısında (4)
Tartıştığı Eniştesini Kaldırım Taşıyla Öldürdü
Tartıştığı Eniştesini Kaldırım Taşıyla Öldürdü