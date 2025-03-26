Kuşadası’nda İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü

Kuşadası’nda, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından ikinci kez Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü düzenlendi. Korteje katılanlar, taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlarla bu sefer İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na yürüdü.

(AYDIN) - Kuşadası’nda, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından ikinci kez Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü düzenlendi. Korteje katılanlar, taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlarla bu sefer İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na yürüdü.

Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü’ne katılmak için saat 20.30’da CHP İlçe Örgütü binası önünde toplanan Kuşadalılar, hareket etmeden önce hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı, ardından da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Yürüyüşe CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve parti yöneticileri, Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile kentteki birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve siyasi parti katıldı.

Coşkulu kalabalık, İnönü Bulvarı boyunca yürüdükten sonra İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na vardı. Yürüyüş sırasında Kuşadalılar, taşıdıkları pankart ve attıkları “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla, Silivri'de tutuklu olan İmamoğlu ve yol arkadaşlarına desteklerini yineledi.

“Yarınlarımız için bu mücadeleye hep birlikte sahip çıkacağız”

Demokrasi Yürüyüşü’nün ardından basın açıklaması yapan CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, “Kıymetli yol arkadaşlarım, artık ülkemizde hiçbir vatandaşımızın yasal anlamda güvencesi kalmadı. Bu nedenle demokrasi ve dayanışma mücadelemiz, yalnızca CHP’nin mücadelesi olmaktan çıktı. Artık ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili ciddi endişeler taşıyoruz. Aydınlık yarınlar için artık bu mücadeleye hep birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı