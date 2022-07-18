Kuşadası'nda Makilikte Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Kuşadası'nda Makilikte Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Güvercinada mevkisinde çıkan makilik yangını, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Güvercinada mevkisinde çıkan makilik yangını, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Güvercinada mevkisindeki seyir teraslarının bulunduğu makilikte bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden zabıta ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 1 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekibi başlangıç aşamasındaki yangını, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürdü. Kuşadası Belediyesi'nin İyi Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış, bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. İki meclis üyesi, yangının yayılmadan söndürüldüğünü belirtip, vatandaşların daha dikkatli ve daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. (DHA)

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Kuşadası'nda Makilikte Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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