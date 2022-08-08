Kuşadası'nda Zeytinlikte Çıkan Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Kuşadası'nda Zeytinlikte Çıkan Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü

AYDIN'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm zeytinlik zarar gördü. Bölgedeki 2 ineği alevlerin arasından inşaat işçileri kurtardı.

Kuşadası ilçesinin kırsal Kirazlı köyü yakınlarındaki Mehmet Şükrü Aydınlıkta ve ailesine ait 12 dönümlük zeytinlikte saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki inşaatta çalışanlar, alevleri fark edip itfaiyeye ihbarda bulunurken, bir yandan da yanan bölgedeki 2 ineği kurtardı. Bölgeye 3 itfaiye aracı ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz sevk edildi. Alevler 1 saatte söndürüldü. Arazi sahibi Mehmet Şükrü Aydınlıkta, söndürme çalışmalarını izledi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda, ilk belirlemelere göre, 3 dönüm zeytinlik zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kuşadası'nda Zeytinlikte Çıkan Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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