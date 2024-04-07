Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci: "İlk İşimiz Belediyeyi Denetlemek Olacak"

Kütahya'nın CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yapılacak olan devir teslim töreninin ardından gerçekleştireceği icraatleri açıkladı. İlk olarak belediyenin idari ve mali bir denetimden geçeceğini bildiren Kahveci, "Belediyenin durumunu net olarak gördükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

CANSU AYDEMİR

Kütahya'nın CHPli Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yapılacak olan devir teslim töreninin ardından gerçekleştireceği icraatleri açıkladı. İlk olarak belediyenin idari ve mali bir denetimden geçeceğini bildiren Kahveci, "Belediyenin durumunu net olarak gördükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kütahya'da Yüksek Seçim Kurulu kararıyla İl Seçim Kurulu'nda dün yapılan geçersiz oyların yeniden sayımının ardından sonuç değişmedi. 40 bin 139 oy alan CHP, MHP'ye 571 fark atarak birinci parti oldu. Başkanlığı kesinleşen CHP'li Eyüp Kahveci, mazbata töreninin ardından belediyede devir-teslim töreni gerçekleştirecek.

"HALKIMIZ KAVGA İSTEMİYOR"

Seçimin Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Kahveci, yüzde 75-80 sağ merkezli Kütahya'da, 74 yıl sonra CHP'nin yüzde 29 oy oranıyla birinci parti olduğunu söyledi. Kahveci, "Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti kontenjanlarla birlikte 16, Cumhuriyet Halk Partisi 11, Milliyetçi Hareket Partisi de 10 meclis üyesi hak etmiştir. Biz halkımızın bize verdiği mesajı çok iyi gözlemledik, değerlendirdik. Halkımız kavga istemiyor. Halkımız, barış, huzur, refah içinde gelişen bir Kütahya özlemini dile getirdi. Hepimize "Oturun ve Kütahya için çalışın" mesajını verdi" dedi.

"BU SEÇİMİN BELİRLEYENİ EMEKLİLER OLDU"

Seçimin tartışılacak çok yanı olduğunu belirten Kahveci, "Bu seçimi belirleyen emekliler olmuştur, seçimi belirleyen gençler olmuştur, kadınlar olmuştur. Kütahya'ya bir değişim gelmiştir. Burada Eyüp Kahveci'ye, CHP'nin adayına verilen teveccüh; bir ittifakı doğurmuştur. Bu işin temelinde halkın ittifakı var. Kucaklayıcı, kapsayıcı bir şekilde Kütahya" nın gelişmini planlayacağız" diye konuştu.

"UYUMLA AHENKLE ÇALIŞACAK BİR BELEDİYE BAŞKANI GELDİ"

Yönetimi devraldıktan sonra verilecek hizmetlere ilişkin bilgi veren Kahveci, ilk meclis toplantısının usul ve esasları yerine getirildikten sonra hızla sosyal belediyeciliğe dokunmaları gerektiğini söyledi. Kahveci, şöyle devam etti:

"Bunun için bir taraftan kısa vadede bakarken uzun vadeyi de planlamamız gerekiyor. Bu sürece giererken "Kütahya Planlama Ajansı'nı kurarak Kütahya'nın dönüşümünü bir planlama çerçevesinde yapacağız" demiştik. Sosyologlar, mühendisler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve halkımızın da destekleriyle; Kütahya'nın şehir plancısıyla, bölge temsilcisiyle entegre bir şekilde çalışarak 5-10 yılını planlamamız gerekiyor. Kütahya'nın deprem bölgesinde bulunmasından dolayı 15 yıl içerisinde bir deprem olma ihtimalinin varlığı nedeniyle her meclis toplantısında gündem maddelerinin yüzde 80'ini imar tadilatları oluşturuyor. Trafik sorunu, otopark sorunu, çevre yolu önümüzde. Hızlıca elbirliğiyle bunlara dokunacağız. Hemşehrilerim şundan net olarak emin olsunlar. Uyumla, ahenkle çalışacak bir belediye başkanı geldi. Bu belediye başkanı tüm ekibiyle birlikte diğer partilerin meclis üyeleriyle uyumlu çalışarak gelişim yol haritasını çıkaracak ve el birliğiyle bu şehre dokunacak. Belediyede çok hızlı bir şekilde idari ve mali denetim geçireceğiz. Ve belediyenin durumunu net olarak gördükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Halkımız bundan müsterih olsun. Ondan sonra şehrin geliştirilmesi anlamında belediyenin bütün fonksiyonel görevlerini yerine getireceğiz. Yapılmayanlar yapılacak, yapılmış olanlar iyileştirilecek."

Başkan Kahveci, saat 17.30'da mazbatasını adıktan sonra 18.30'da devir-teslim töreni için Kütahya Belediyesi'ne geçecek.

Anka Haber Ajansı