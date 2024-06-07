Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci: "Kütahya Belediyesinde Kar Eden Hiçbir İşletme Yok"

Kütahya Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı. Belediye şirketi Simpaş A.Ş. için sermaye artırımı isteyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Simpaş'ın bünyesindeki Vazoz, tekstil atölyesi, yemekhane, yöresel el sanatları ve doğal taş işleme tesisleri baştan sona zarar. Kar eden hiçbir şirketimiz yok. Yeni ekipmanlar ve kapasite artırımı için sermaye artırımı yapalım" dedi. 100 milyon TL'lik sermaye artırım talebi, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı. Belediye şirketi Simpaş A.Ş. için sermaye artırımı isteyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Simpaş'ın bünyesindeki Vazoz, tekstil atölyesi, yemekhane, yöresel el sanatları ve doğal taş işleme tesisleri baştan sona zarar. Kar eden hiçbir şirketimiz yok. Yeni ekipmanlar ve kapasite artırımı için sermaye artırımı yapalım" dedi. 100 milyon TL'lik sermaye artırım talebi, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

Kütahya Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında, yapılan toplantıda 46 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 18. maddesinde Kütahya Belediyesinin yüzde 99,7 hissesine sahip olduğu Simpaş A.Ş.'nin sermaye artırımı konusu müzakere edildi. 100 milyon TL’lik sermaye artırımı talebine; şirket bünyesinde bulunan şehirler arası otobüs terminali işletmesi için yapılan sözleşme gereği terminalin modernize edilmesi, akaryakıt LPG satış istasyonunun yapılması; Vazoz, tekstil atölyesi, yemekhane, yöresel el sanatları ve doğal taş işleme tesisleri için makine ve ekipman alımı yapılarak kapasite artırımı gerekçe gösterildi.

"Şirketlerin üretim kaydı yok, sadece kesilmiş fatura kayıtları var"

Simpaş’ın Yönetim Kurulunu devraldıklarını ve hızlıca keşif yaptıklarını söyleyen Eyüp Kahveci, Simpaş’ın bünyesindeki şirketlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Vazoz markası 2021 yılında 1 milyon 150 bin TL’ye satın alınmış. Sonraki yıllar dahil olmak üzere hep zarar etmiş, bunu gördük. Tekstil atölyesinde 37 tane makinemiz var. Bu makinelerde kadın iç çamaşırları, ev tekstilinde çarşaf, kılıf, yatak örtüsü, yastık örtüsü ve benzerleri yapılıyor. Baştan sona zarar etmiş. Sonra sosyal tesisleri inceledik, baştan sona kadar zarar. Geçmiş süreci inceledik, ortada kayıt yok. Dün itibariyle eşzamanlı olarak sabah 8.30’da bütün tesislerde sayım yaptırttım. Şimdi mutabakata geçildi. Firmalara soruyoruz; bize gönderdiğiniz hammaddeyi söyleyin, biz de ne kadar üretim yapmışız, ne kadar kalmış bir görelim. Firmalar bize şunu söylüyor; "siz ne diyorsanız bizim için kabuldür'. Ne gönderdik diyoruz, ortada kayıt yok ama sadece muhasebede kesilmiş faturalarımız ve bize gelen kayıtları var. Vazoz ve diğer şirketlerimizde kapasite, optimum kapasite değil. Zarar ediyor. Onun dışında Simpaş’ın bünyesine yıllar önce alınmış Kestaş diye bir markamız var. Burada şimdi bir yatırım yapılıyor. 35 işlik 50 işliğe çevriliyor. Böylece yöresel ürünler de üretilecek. Bu yüzden Simpaş’ın çok güçlenmesi gerekiyor. Daha önce Belde A.Ş. de vardı, şimdi birleşti. İnşaat Kurumu’na baktık, orası da zarar ediyor. Kar eden hiçbir işletmemiz yok. Yukarıda yemekhanede gelen hammaddeye, çıkan hammaddeye, satılan ürüne bakıyorum orası da zarar etmiş."

"İhalelerden men edilecek bir belediye şirketi olacak"

Yeni bir sistem kurduklarını belirten Kahveci, işletme iştiraklerdeki bütün tesislerin kayıtlarının incelemeye girdiğini ifade etti. Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girişi, çıkışı, deposu, satışı, satın alması, her şeyin kaydı alınıyor. Bütün sistem kurulumu gerçekleşti. Tekstil için müşterimizi çağırdım bir yıllık siparişini aldık. Pandemi sürecinde Simpaş'a görev verilerek otogarın devri yapılmış. Otogarla ilgili mahkemelik durumlar vardı. Muhataplarla görüştük şimdi borçlarını ödemeye başladılar. 4 Ocak 2025 tarihinde eğer oraya bir benzin istasyonu yapmamış Simpaş olursa, otogarın mevcut konumunu karşı tarafa taşımamış bir Simpaş olursa ihalelerden men edilecek bir belediye şirketi olacak. Simpaş’ın bugün itibariyle Kütahya Belediyesine 17 milyon TL borcu var. Ciddi bir zararı var, nasıl ödeyecek bu borcu? Dolayısıyla bir sermaye artırımı sağlayalım, belediyeye borcunu ödetelim. Daha sonra da Simpaş'ı kâra geçireceğiz."

AKP-MHP oylarıyla reddedildi

AKP Meclis Grubu adına söz alan Mahmut Öztaş, "Söylenen şeylerin tamamı yapılması gereken şeyler. Belirli bir sermayesi de var fakat bunun mali tablosunun yükseltilerek belediye meclisinin by-pas edilmesi gibi bir düşüncemiz var. Bu sebepten biz bu karara kabul vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Meclis Grubu adına söz alan Aziz Gündüz ise, oylamanın bu meclis toplantısında değil de bir sonraki toplantıda yapılmasını önerdi. Başkan Kahveci’nin oylamaya sunduğu gündem maddesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Anka Haber Ajansı