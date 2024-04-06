Kütahya'da Geçersiz Oyların Sayıldığı Yere Girmek İsteyenler İle Polisler Arasında Arbede Yaşandı

Kütahya'da Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımı esnasında arbede yaşandı. MHP Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, oyların sayıldığı alana alınmamasına tepki gösterdi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı oy sayımına ilişkin itiraz nedeniyle oy sayımına henüz başlanmaması bina içerisinde de gerginliğe neden oldu..

Kütahya'da Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımı esnasında arbede yaşandı. MHP Kütahya İl Başkanı İlker Bükni oyların sayıldığı alana alınmamasına tepki gösterdi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı oy sayımına ilişkin itiraz nedeniyle oy sayımına henüz başlanmaması bina içerisinde de gerginliğe neden oldu.

Kütahya'da Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımı esnasında MHP Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, oyların sayıldığı yere alınmamasına tepki göstererek, "Milletvekili danışmanıyım diyen içeri gidiyor, listede adı yok. Ben Ocak başkanıyım, dışarıda bekliyorum" dedi.

Öte yandan, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı oy sayımına ilişkin itiraz nedeniyle oy sayımına henüz başlanmaması bina içerisinde de gerginliğe neden oldu.

Anka Haber Ajansı