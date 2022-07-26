Kütahya'da İşçileri Taşıyan Otobüs Devrildi; 11 Yaralı

Kütahya'da İşçileri Taşıyan Otobüs Devrildi; 11 Yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresinde Şahmelek mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan D.S. yönetimindeki 43 S 2153 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz kaza yerine gelerek, bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kütahya'da İşçileri Taşıyan Otobüs Devrildi; 11 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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