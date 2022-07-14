Kütahya'da Orman Yangını

Kütahya'da Orman Yangını

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta, Kara köy Martlı mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbarla 2 arazöz ile harekete geçen Orman işletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 100 metrekarelik alan zarar gördü. Kara Köy muhtarı İsmail Yerlikaya, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangının büyümediğini belirterek, "Bir komşunun haber vermesi ile bakmaya geldik. Yangın başladığı anda köye ait yangın söndürme tankerini getirdim. O sırada orman işletme ekipleri gelmiş, söndürmüşler. Buralara piknik için gelenler oluyor. Bu kişilerin çok dikkat etmeleri gerekir, ateş yakmamaları gerekir" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kütahya'da Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (3)
Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (3)
Dinamit Yüklü Kamyonet, Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Dinamit Yüklü Kamyonet, Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Denizli'de Tur Otobüsü Takla Attı (1)
Denizli'de Tur Otobüsü Takla Attı (1)
Otomobilini Park Ederken Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Otomobilini Park Ederken Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Kazdıkları Çukurda İşçiler Toprak Altında Kaldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kazdıkları Çukurda İşçiler Toprak Altında Kaldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kayınpederi İle Bacanağını Öldüren Sanığın Avukatından Akıl Sağlığı Raporuna İtiraz
Kayınpederi İle Bacanağını Öldüren Sanığın Avukatından Akıl Sağlığı Raporuna İtiraz
Çeşme'de Yangınlar Kısmen Kontrol Altında
Çeşme'de Yangınlar Kısmen Kontrol Altında