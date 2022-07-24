Kütahya'da Orman Yangını

Ercan KOLKU/ EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarındaki ormanda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı