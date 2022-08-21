Kütahya'da Otomobil Menfeze Devrildi: 1 Ölü, 3’ü Çocuk 5 Yaralı

Kütahya'da Otomobil Menfeze Devrildi: 1 Ölü, 3’ü Çocuk 5 Yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze devrilen otomobilde Ayşe Kahrıman (49) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze devrilen otomobilde Ayşe Kahrıman (49) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Harmancık yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Bulduk'un (46) kullandığı 26 GH 237 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta Ayşe Kahrıman hayatını kaybederken, sürücü İbrahim Bulduk, eşi Necla Bulduk (42), çocukları Zeynep Ahsen Bulduk (8) ve Muhammed Said Bulduk (5) ile Ayşe Kahrıman'ın kızı Feyzanur Kahrıman (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Kahrıman'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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