Kütahya'da Silahlı 'köpek' Kavgası: 1 Yaralı

Kütahya'da Silahlı 'köpek' Kavgası: 1 Yaralı

KÜTAHYA'da, köpeğini gezdiren İ.Ö. ile köpeğine tekme attığı iddiasıyla tartıştığı K.I. arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, köpeğini gezdiren İ.Ö. ile köpeğine tekme attığı iddiasıyla tartıştığı K.I. arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Pirler Mahallesi Karadonlu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta köpeğini gezdiren İ.Ö. ile köpeğine tekme attığını öne sürdüğü K.I. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evine gidip tüfek alan K.I., İ.Ö. ile yanındakilere ateş açtı. Olayda İ.Ö.'nün amcası H.Ö. elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı H.Ö., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. K.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kütahya'da Silahlı 'köpek' Kavgası: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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