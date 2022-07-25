Kütahya'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (2)

Kütahya'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (2)

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'nın Emet ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınının bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındığını açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'nın Emet ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınının bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı. Paylaşımda, "Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangını ekiplerimizin karadan ve havadan yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi. Yangın bölgesindeki çalışmaları takip eden Kütahya Valisi Ali Çelik, dün saat 18.08'de çıkan yangında yaklaşık 270 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Yanan orman varlığımız ciddi manada ciğerimizi yaktı. Ormanlar bizim akciğerlerimiz, yaşam alanlarımız. Küçük ihmallerde dahil çok büyük sonuçlar da oluyor. Ormanları korumak için getirilen kısıtlamalara herkesin riayet etmesi büyük önem taşıyor. Yangının bu bölgede etkilediği alan 270 hektar. Bu bölgede kısmen sağlam alanlar da var. Soğutma çalışmaları bittikten sonra net bir etki alanı tespit etmek mümkün hale gelecek. Umarım en kısa sürede tüm zarar gören ağaçların yerine yenilerini kazandırarak orman varlığımızı yeniden ayağa kaldırırız" (DHA)

FOTOĞRAFLI

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-

Kütahya'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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