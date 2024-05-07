Kuveyt Emiri Es-sabah Ankara'da

Kuveyt Emiri Es-sabah Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılı kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılı kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılı kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı'nda resmi karşılama töreni yapıldı. Ziyaret, 7 yılın ardından Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

Karşılama töreninden sonra iki lider baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından "Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni"nin yapılması ve Erdoğan'ın Es-Sabah için özel akşam yemeği vermesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Milletvekili Özçağdaş: "İktidar Bu Yıl Emekli Olan Öğretmen Kadar Bile Atama Yapmadı"
Chp Milletvekili Özçağdaş: "İktidar Bu Yıl Emekli Olan Öğretmen Kadar Bile Atama Yapmadı"
Mustafa Sarıgül İliç'te: "Göçük Altında 5 Canımız Var, Onlara Da İnşallah Ulaşacağız"
Mustafa Sarıgül İliç'te: "Göçük Altında 5 Canımız Var, Onlara Da İnşallah Ulaşacağız"
Tbmm Genel Kurulu'nda Bir İlk: Başkanlık Divanı'nın Tamamı Kadın Milletvekillerinden Oluştu
Tbmm Genel Kurulu'nda Bir İlk: Başkanlık Divanı'nın Tamamı Kadın Milletvekillerinden Oluştu
Btp Lideri Baş: “Erdoğan’ın Yumuşama Mesajı, İçeriye Değil Dışarıya”
Btp Lideri Baş: “Erdoğan’ın Yumuşama Mesajı, İçeriye Değil Dışarıya”
Özgür Özel, Devlet Bahçeli İle Görüşmesi Hakkında Konuştu: "Seçim Sonuçlarını Samimiyetle Değerlendirdik"
Özgür Özel, Devlet Bahçeli İle Görüşmesi Hakkında Konuştu: "Seçim Sonuçlarını Samimiyetle Değerlendirdik"
Bahadır Erdem: “Neferi Olarak En İyi Çalışabileceğim Parti, Tabii Ki Atatürk’ün Partisi Chp”
Bahadır Erdem: “Neferi Olarak En İyi Çalışabileceğim Parti, Tabii Ki Atatürk’ün Partisi Chp”
Özgür Özel: “Normalleşmeye Yumuşama Demeyin"
Özgür Özel: “Normalleşmeye Yumuşama Demeyin"