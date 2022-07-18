Kuyuda Temizlik Yaparken Üzerine Çamur Kazanı Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kuyuda Temizlik Yaparken Üzerine Çamur Kazanı Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

MUĞLA'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen Turgut Özdemir (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen Turgut Özdemir (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'nin Sece mevkisinde meydana geldi. Turgut Özdemir, başka birisine ait bahçede bulunan kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince halat yardımıyla çıkarılan Turgut Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kuyuda Temizlik Yaparken Üzerine Çamur Kazanı Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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