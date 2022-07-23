Laboratuvarlara Duyduğu İlgi Madalya Getirdi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Fen Lisesi'nde eğitim gören Fatma İlay Tosun (18), 84 ülkeden 326 öğrencinin katıldığı Çin merkezli çevrim içi ortamdaki "54'üncü Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda yüzde 20'lik dilime girerek, gümüş madalya kazandı.

İzmir Fen Lisesi'nde bu yıl 12'nci sınıf eğitimini tamamlayan Fatma İlay Tosun'un kimyaya olan merakı, laboratuvar ortamlarına ilgisi ile başladı. 2019'daki TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları 2'nci Aşama Sınavı'nda bronz madalya kazanan Tosun, daha sonra aynı olimpiyatlarda 2020'de gümüş, 2021'de ise altın madalya kazandı. 2021'de Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatı'nda bronz madalya alan Tosun, aynı yarışmada 2022'de de bronz madalya elde etti. Tosun, bu yıl da kimya olimpiyat takımına seçildi. Çin Halk Cumhuriyeti ev sahipliğinde 10 Temmuz-18 Temmuz tarihlerinde 84 ülkeden 326 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 54'üncü Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda takımıyla uluslararası başarı elde etti. Tosun, çevrim içi yapılan yarışmada yüzde 20'lik dilimin içerisinde yer almayı başardı. Tosun, takım arkadaşları Berkan Tarak, Barbaros Polat ve Dilara Altundağ ile birlikte ülkesini başarıyla temsil etti ve gümüş madalya kazandı.

'ARAŞTIRMACI VE AKADEMİSYEN OLMAYI HEDEFLİYORUM'

Sınavın yaklaşık 5 saat sürdüğünü anlatan Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaokulda en sevdiğim ders fen bilimleriydi. Liseye gidince olimpiyat tanıtım derslerine katıldım ve kimya alanında başarılı olabileceğimi düşündüm. Aynı zamanda laboratuvar gibi bir deneyim yaşayacak olmak beni cezbetti. Sonrasında çeşitli kimya dallarını çok sevdiğimi fark ettim. 9 yaratıcı kimya problemi çözdük. Ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur vericiydi. 4 yıllık çalışmamın sonucunu aldığım için çok memnundum. Üniversite eğitimimde de kimya bölümünü okumayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda araştırmacı ve akademisyen olmayı hedefliyorum."

İzmir Fen Lisesi Okul Müdürü Mahmut Yıldız da öğrencisinin başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Öğrencimizin kimya olimpiyatlarına 9'uncu sınıfta başladığı serüvenin uluslararası gümüş madalyaya uzanması bizleri gururlandırdı, göğsümüzü kabarttı. Biz Fatma İlay'a güvendik, başaracağına inandık. Milli takıma seçilerek okulumuzu, İzmir'imizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Bilime büyük katkılar sunacağına inandığım Fatma İlay'a gelecek hayatında da başarılar diliyorum" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı