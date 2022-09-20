Lastiği Patlayan Halk Otobüsü Park Halindeki Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

Lastiği Patlayan Halk Otobüsü Park Halindeki Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

KOCAELİ'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarında, park halindeki servis minibüsüne çarpan halk otobüsünün şoförü ile 2 yolcu, yaralandı.

Erol POLAT/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarında, park halindeki servis minibüsüne çarpan halk otobüsünün şoförü ile 2 yolcu, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Turan Güneş yönetimindeki 41 J 4017 plakalı halk otobüsü, arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra ters istikamete döndü, ardından da park halindeki 34 LAM 773 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada, şoför Turan Güneş ile yolculardan Ahmet Öztay ve Yuda Milletoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Turan Güneş ile Ahmet Öztay, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Yurda Milletoğlu ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, halk otobüsünün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Lastiği Patlayan Halk Otobüsü Park Halindeki Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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