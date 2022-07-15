Lastiği Patlayan Kamyonet Bariyerlere Çarpıp Devrildi: 3 Yaralı

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen sebze ve meyve yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mardin yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, lastiğinin patlamayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, kamyonetteki 3 kişi yaralanırken, kasadaki sebze ve meyveler ise yola saçıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı