Leylek Sürüsü Anız Yangınına Neden Oldu

Leylek Sürüsü Anız Yangınına Neden Oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde leylek sürüsünün elektrik tellerine çarpması ile meydana gelen kısa devre sonucu çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde leylek sürüsünün elektrik tellerine çarpması ile meydana gelen kısa devre sonucu çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir Yolu'nda, leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması ile meydana geldi. Leylek sürüsünün çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri koparak tarlaya düşünce anız yangınına yol açtı. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

Leylek Sürüsü Anız Yangınına Neden Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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