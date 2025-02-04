Liderler 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Bölgede Olacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında siyasi parti liderleri deprem bölgesinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da olması beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 3 günlük programında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da anmalara katılacak. DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan ise Adıyaman'da anma programlarına katılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Hatay'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında siyasi parti liderleri deprem bölgesinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da olması beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 3 günlük programında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da anmalara katılacak. DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan ise Adıyaman'da anma programlarına katılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Hatay'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Kahramanmaraş ve Hatay'da anmalara katılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kahramanmaraş'ta anma programlarına katılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Binlerce vatandaş başka şehirlere göç etti. Depremin ikinci yılında siyasi parti liderleri de deprem bölgesinde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Şubat’ta Adıyaman’da olması beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 3 gün boyunca bölgede olacak. Özel 5 Şubat Çarşamba günü Adıyaman’da olacak. Burada bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan Özel, 6 Şubat gecesinde “Depremde Hayatını Kaybedenleri Anma” programı kapsamında saat 03.45’te Sessiz Yürüyüş’e katılacak. Depremin meydana geldiği saat 04.17’de de yürüyüşün sonlandığı nokta olan saat 04.17'de duran depremin simgelerinden biri haline gelen ve anıta dönüştürülen saat kulesi önündeki programa katılacak.

Özel, 6 Şubat’ta Adıyaman programının ardından Kahramanmaraş’a gidecek. Özel burada da bir dizi ziyaretler yapacak ve Deprem Şehitliği Mezarlığını’na gidecek ardından saat 13.24’te Elbistan depremini anma programına katılacak. Saat 17.30’da merkez depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ile buluşacak. Özel, 7 Şubat’ta Hatay’a geçecek. Burada sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapacak olan Özel ardından Narlıca Mezarlığı’na bir ziyarette bulunacak. Saat 15.30’da “Deprem Anneleri Korosu” etkinliğine ardından Konteyner Kent Mevlit Töreni’ne katılacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 5 ve 6 Şubat’ta Hatay’da olacak. Hatay’daki anma programlarına katılacak olan Hatimoğulları, 6 Şubat’ta da mezarlık ziyaretlerinde bulunacak. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise Adıyaman’da olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan anma programları kapsamında 6 Şubat'ta Hatay'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret edecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 5 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olacak. Yavaş, ziyaretlerinin ardından Elbistan'da düzenlenecek anmaya katılacak.

Anka Haber Ajansı