Liseliler Beşiktaş’ta Proje Okullarda Öğretmen Atamalarını Protesto Etti

Proje okullardaki öğretmen atamalarına karşı gün boyunca çok sayıda lisede devam eden protestolar akşama doğru Beşiktaş Meydanı'na taşındı. Öğrencilerin Kabataş'a yürümelerini polis engelledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de öğrencilere destek verdi. Polisin engellemeleri sırasında emniyet yetkilisiyle konuşan Özgür Çelik, "Türkiye öyle bir hale geldi ki, muhalefet gençleri ve çocukları iktidardan korumak zorunda kalıyor. Polis günün sonunda yukarıdan al

(İSTANBUL) Proje okullardaki öğretmen atamalarına karşı gün boyunca çok sayıda lisede devam eden protestolar akşama doğru Beşiktaş Meydanı'na taşındı. Öğrencilerin Kabataş'a yürümelerini polis engelledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de öğrencilere destek verdi. Polisin engellemeleri sırasında emniyet yetkilisiyle konuşan Özgür Çelik, "Türkiye öyle bir hale geldi ki, muhalefet gençleri ve çocukları iktidardan korumak zorunda kalıyor. Polis günün sonunda yukarıdan aldığı emirle hareket ediyor. Polisle bizim bir sorunumuz yok, polis bizim canımız ciğerimiz. Fakat bir muhalefet partisinin il başkanı ve milletvekili, gençleri ve öğrencileri iktidardan korumak zorunda kalıyorsa şapkamızı önümüze koyup bir düşünmemiz lazım” dedi.

Türkiye’nin en yüksek puanlı liselerinin de aralarında bulunduğu ve MEB tarafından Proje Okul olarak belirlenen liselerdeki öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine tepki gösteren öğrenciler gün boyunca okullarında protesto gösterisinde bulundu. Saat 16.30 sıralarında da Beşiktaş Meydanı’nda bir araya geldi. "Varlığınızla güçlendik, gidişinize sessiz kalamazdık", "Liselerde MESEM öldürmeseydi daha kalabalık olacaktık" şeklinde dövizler taşıyan öğrencilere, veliler ve üniversite öğrencileri de destek vermek amacıyla alana geldi.

Öğrencilerin yürüyüşünü polis engelledi

Toplandıkları Beşiktaş Meydan’dan Kabataş’a yürümek isteyen öğrencilerin yürüyüşü polis tarafından engelendi. Bu sırada meydana gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğrencilerin talebini güvenlik güçleriyle görüştü. Emniyet yetkilisi, Çelik’in öğrencilerin Kabataş’a yürümek istediğini söylemesi üzerine, "Kabataş istikametine toplu bir harekete müsade etmemiz mümkün değil. Buyursunlar basın açıklaması yapsınlar, ayrılsınlar” şeklinde yanıt verdi. Yetkilinin ifadeleri üzerine Çelik ise, “Yürüyebilir vatandaş, toplu gösteri yapma, yürüyüş yapma hakkı var” dedi.

“Türkiye öyle bir hale geldi ki, muhalefet gençleri ve çocukları iktidardan korumak zorunda kalıyor"

Öğrencilerin talebine ilişkin yapılan müzakere sırasında emniyet yetkilisi, Çelik ve Özçağdaş’a, “Öğrenciler adına sürekli siz gelip konuşuyorsunuz” dedi. Bunun üzerine Çelik, “Türkiye öyle bir hale geldi ki, muhalefet gençleri ve çocukları iktidardan korumak zorunda kalıyor. Polis günün sonunda yukarıdan aldığı emirle hareket ediyor. Polisle bizim bir sorunumuz yok, polis bizim canımız ciğerimiz. Fakat bir muhalefet partisinin il başkanı ve milletvekili, gençleri ve öğrencileri iktidardan korumak zorunda kalıyorsa şapkamızı önümüze koyup bir düşünmemiz lazım” dedi. Eylemci gençler bir süre sonra sessizce dağıldı.

Anka Haber Ajansı