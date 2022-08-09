Lunaparkta Eğlence Treni Raydan Çıktı: 4 Yaralı

Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninden savrulan 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trenden savrulan 4 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle eğlence faaliyeti durdurulan lunaparkla ilgili olarak savcılıkça inceleme başlatıldığı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı