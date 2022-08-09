Lunaparkta Eğlence Treni Raydan Çıktı: 4 Yaralı

Lunaparkta Eğlence Treni Raydan Çıktı: 4 Yaralı

GİRESUN'da, lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninden savrulan 4 kişi yaralandı.

Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninden savrulan 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trenden savrulan 4 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle eğlence faaliyeti durdurulan lunaparkla ilgili olarak savcılıkça inceleme başlatıldığı belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Lunaparkta Eğlence Treni Raydan Çıktı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yamaç Paraşütü Yapan Okul Müdürü, Geçirdiği Kaza Sonucu Öldü
Yamaç Paraşütü Yapan Okul Müdürü, Geçirdiği Kaza Sonucu Öldü
Eşini Tüfekle Öldüren Koca Tutuklandı
Eşini Tüfekle Öldüren Koca Tutuklandı
Karaman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
Karaman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
Anne- Baba Ve 2 Kardeşini Öldürüp İntihar Etti
Anne- Baba Ve 2 Kardeşini Öldürüp İntihar Etti
Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü
Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü
(geniş Haber)fatih'te Tarihi Camide Yangın
(geniş Haber)fatih'te Tarihi Camide Yangın
Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Öldü
Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Öldü