Lütfü Savaş: “Önemli Bir Demokratik Mücadele Sergiledik”

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin, “Başta Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sizler, bizler hep birlikte önemli bir demokratik mücadele örneği sergiledik. Bütün anti propagandalara, gerçekleri yansıtmayan tüm olumsuz kampanyalara karşın, ihtiyacımız olan huzur ve refah için mücadeleye devam etmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin, “Başta Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sizler, bizler hep birlikte önemli bir demokratik mücadele örneği sergiledik. Bütün anti propagandalara, gerçekleri yansıtmayan tüm olumsuz kampanyalara karşın, ihtiyacımız olan huzur ve refah için mücadeleye devam etmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Başkan Savaş, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin sonucunu, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Savaş, seçimlerin Türkiye’ye ve Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sizler, bizler hep birlikte önemli bir demokratik mücadele örneği sergiledik. 23 bin şehit verdiğimiz depremden sonra Hatay’dan geçici olarak farklı şehirlere göç eden hemşerilerimin bir bölümü, zorluklara rağmen memleketlerine dönerek oy kullandı. Hatay seçmeni, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta mümkün olduğunca sandığa gitti. Hemşerilerime teşekkür ediyorum.

Dikkat çekmek isterim ki bilindiği kadarıyla ülkemizdeki tüm Suriyeli seçmenlerin yaklaşık beşte biri Hatay'da oy kullandı. Ayrıca sınırımızdaki sorunlar nedeniyle komşu ülkede görev yapan pek çok seçmen ve deprem nedeniyle şehrimizde bulunan birçok seçmen de Hatay’da oy kullandı. Her şeye rağmen başa baş bir mücadele oldu. Bütün anti propagandalara, gerçekleri yansıtmayan tüm olumsuz kampanyalara karşın, ihtiyacımız olan huzur ve refah için mücadeleye devam etmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Çok büyük bir yıkımla karşılaşmış ve yüzbinlerce insanın evsiz, işsiz kaldığı bir şehri bu şartlar altında yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ne zaman yorulduğumuzu hissedersek aklımıza Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın duacı kahramanlarını getiriyoruz. 40 asırlık Türk yurdu Hatay'ımızın tek rengi, kutsalımız olan bayrağımızın al rengidir.”

Anka Haber Ajansı