Mahir Polat: "İktidar, Kaynaklarını Yandaşa Değil, Vatandaşa Harcasın"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, iktidarın emeklilere yapmadığı maaş zamlarını yap- işlet- devret projeleri için garanti ödemelerinde cömertçe kullandığını belirterek, "İktidar eğer seçimlerden ders aldığını söylüyorsa ilk yapması gereken kaynakların yandaşa değil, vatandaşa harcanmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, iktidarın emeklilere yapmadığı maaş zamlarını yap- işlet- devret projeleri için garanti ödemelerinde cömertçe kullandığını belirterek, "İktidar eğer seçimlerden ders aldığını söylüyorsa ilk yapması gereken kaynakların yandaşa değil, vatandaşa harcanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, yaptığı yazalı açıklamada, iktidarın özellikle Bayram tatillerinde köprü ve tünelden geçiş yapan araç sayılarını paylaşarak algı oluşturduğuna dikkati çekti. Polat, yıl sonunda garanti nedeni ile şirketlere ödenen tutarlara bakıldığında sadece Avrasya Tünelinde yüzde 100’ün üzerinde ödemelerin gerçekleştiğini hatırlattı..

Günlük araç garantisinin 70 binin üzerinde olduğu Avrasya Tüneli için 2022 yılında 1 Milyar 230 Milyon TL olan fark ödemesinin 2023 yılında yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 2 Milyar 899 Milyona çıktığının altını çizen Polat, "Garantiyi aşmaları kur üzerinden yapılan sözleşmelerle anlamsız hale gelmiştir" dedi.

"İKTİDAR, KONU ŞİRKET ALACAKLARI OLUNCA HAZİNENİN KAPISINI SONUNA KADAR AÇIYOR"

Her yıl Avrasya Tüneli garanti ödemelerine ilişkin Hazineden ayrılan bütçenin ikiye katlandığını vurgulayan Polat, 2024 yılında 5 Milyar TL olarak belirlenen garanti fark ödemesinin diğer projelerle birlikte bütçeye büyük bir yük getirdiğini, iktidarın ise konu şirket alacakları olunca Hazinenin kapısını sonuna kadar açtığını belirtti. Polat, ülkede derin bir yoksulluk, işsizlik, maaşların enflasyon karşısında uçup gittiği acı bir tablo varken yapılacak ilk tasarruf tedbirlerinin bu projelerini de kapsaması ve döviz kuru garantisinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayram tatili süresince KGM’ye ait köprü ve otoyolların ücretsiz olduğunun altını çizen Polat, yap işlet devret projeleri olan Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tünelini kapsamadığını bu projelerin daha önce pandemide de sokağa çıkış yasaklarına rağmen Hazineden paylarını aldığını kaydettii.

Mahir Polat, tatil süresince bu projelere Hazine tarafından 1 milyarın üzerinde bir garantinin verildiğini belirterek, "Vatandaş zaten bin 300 TL olan Osmangazi Köprüsünde bin TL’lik farkı ödüyor. Madem vatandaş bu yükü sırtlanıyor, bu projelerde Bayram da ücretsiz olsun. İktidar eğer seçimlerden ders aldığını söylüyorsa ilk yapması gereken kaynakların yandaşa değil vatandaşa harcanmasıdır" dedi.

Anka Haber Ajansı