Mahmut Tanal: "Bakan Kacır, Akp'li Milletvekili Ve Belediye Başkanına Arsa Kıyağını Doğruladı"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın soru önergesine verdiği yanıtta; AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Pınarbaşı ile AKP’li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a 80 dönümlük “sanayi arsası kıyağı” iddiasını doğruladığını belirtti. Tanal, Kacır'ın “İsmi zikredilen parsellerin tahsislerinin henüz iptalini gerektirecek bir neden bulunmadığı ve söz konusu parsellerin tahsis tarihi itibarıyla OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 60'ncı maddesine göre sürelerinin

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın soru önergesine verdiği yanıtta; AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Pınarbaşı ile AKP’li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a 80 dönümlük “sanayi arsası kıyağı” iddiasını doğruladığını belirtti. Tanal, Kacır'ın “İsmi zikredilen parsellerin tahsislerinin henüz iptalini gerektirecek bir neden bulunmadığı ve söz konusu parsellerin tahsis tarihi itibarıyla OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 60'ncı maddesine göre sürelerinin devam etmekte olduğu bilgisi alınmıştır” yanıtını verdiğini açıkladı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AKP Şanlıurfa Milletvekili ve eski Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP’li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın, Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi tesisi kurulması şartıyla 8 yıl önce aldıkları 70-80 dönüm büyüklüğündeki sanayi arsasına, belirtildiği şekilde istihdam, üretim amaçlı herhangi bir tesis kurmadıkları, devasa arsayı atıl vaziyette boş tuttukları iddiasını soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşımıştı. Tanal, konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesi vermişti.

Tanal, soru önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. Kacır'ın iddiayı doğruladığını belirten Tanal, Kacır’ın soru önergesine şu yanıtı verdiğini kaydetti:

“Bakanlığımızca, arsa spekülasyonunun önüne geçmek için OSB Uygulama Yönetmeliğinde bu konuda yapılması gerekenler açıkça belirtilmiş olup, arsa tahsis işlemleri; 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği gereğince OSB Müteşebbis Heyet ve Genel Kurulunun görev ve yetki alanı ve sorumluluğu dâhilinde yürütülmektedir.

Bu bağlamda; yatırımcılara tahsis edilen herhangi bir arsa ile ilgili olarak, aynı Yönetmeliğin 60'ıncı maddesine göre tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ‘yapı ruhsatı’ almayan, yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı’ almayan katılımcılara yapılan tahsis, Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmektedir. Makul sebeplerin varlığı halinde ise; yapı ruhsatı için toplamda 1 yılı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı için ise toplamda 2 yılı geçmemek üzere yine OSB Yönetim Kurulu tarafından süre uzatılabilmektedir.

Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin 61'inci maddesinde, katılımcılar tarafından spekülatif amaçlı işlemlerin gerçekleşmemesi için ‘borcun tamamen ödenmeden’ ve ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı’ alınmadan satılamayacağı ve devredilemeyeceği hükümleri mevcut bulunmaktadır.

“ÖNERGEDE İSMİ ZİKREDİLEN PARSELLERİN…”

Bu bağlamda, Bakanlığımızca Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak talep edilen bilgiye göre; bölgede tesis kurulması amacıyla yapılan 35 adet tahsis mevcut olup Birecik OSB Yönetim Kurulunca, OSB Uygulama Yönetmeliğine uymayan arsa tahsisleri iptal edilmektedir. Bununla beraber, önergede ismi zikredilen parsellerin tahsislerinin henüz iptalini gerektirecek bir neden bulunmadığı ve söz konusu parsellerin tahsis tarihi itibariyle OSB Uygulama Yönetmeliğinin 60'ncı maddesine göre sürelerinin devam etmekte olduğu bilgisi alınmıştır.”

Anka Haber Ajansı