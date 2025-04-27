Mahmut Tanal: "Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ Diyerek Karşı Durduğumuz; Ranttır, Talandır, Yalandır"

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kanal İstanbul’a ilişkin, "Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yaptı. Tanal, şunları kaydetti:

"Bundan 14 yıl önce iktidar, ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul’u kamuoyuna tanıttı. Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır! Kamu yararını gözetmeyen, bilimin göz ardı edildiği her projenin karşısında duracağız!"

Anka Haber Ajansı