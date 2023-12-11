Mahmut Tanal: Meclis'te Bütçe Maratonunun Başladığı İlk Gün, Genel Kurul'da Akp Milletvekili Sıraları Bomboş

Mahmut Tanal: Meclis'te Bütçe Maratonunun Başladığı İlk Gün, Genel Kurul'da Akp Milletvekili Sıraları Bomboş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP sıralarının boş kalmasına tepki gösterdi. Tanal, “İşte AKP'nin bütçe görüşmelerine verdiği önem, değer bu! Halkı düşünmüyorlar, yandaşların cebine girecek parayı hesaplıyorlar” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP sıralarının boş kalmasına tepki gösterdi. Tanal, “İşte AKP'nin bütçe görüşmelerine verdiği önem, değer bu! Halkı düşünmüyorlar, yandaşların cebine girecek parayı hesaplıyorlar” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’deki 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP milletvekillerinin Genel Kurul’da bulunmamasına tepki gösterdi. Tanal, sosyal medya hesabından AKP milletvekillerinin Genel Kurul sıralarını gösteren bir videoyu paylaştı. Tanal, “Meclis'te bütçe maratonunun başladığı ilk gün, Genel Kurul'da AKP milletvekili sıraları bomboş! İşte AKP'nin bütçe görüşmelerine verdiği önem, değer bu! Halkı düşünmüyorlar, yandaşların cebine girecek parayı hesaplıyorlar” paylaşımını yaptı.

Anka Haber Ajansı

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