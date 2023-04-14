Mahmut Tanal: “Millet İttifakı’nı İktidara Getirelim. Şanlıurfa’da En Az 5 Milletvekilini Chp’ye Çıkaralım”

Mahmut Tanal: “Millet İttifakı’nı İktidara Getirelim. Şanlıurfa’da En Az 5 Milletvekilini Chp’ye Çıkaralım”

CHP’nin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Şanlıurfa’dan aday gösterdiği CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da pazar yerini ziyaret etti. Tanal, elindeki limonu sıkarak “Böyle limon gibi sıkılmak istemiyorsak bir, Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım. İki, Millet İttifakı’nı iktidara getirelim. Üç, Şanlıurfa’da en az 5 milletvekilini CHP’ye çıkaralım” dedi.

CHP’nin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Şanlıurfa’dan aday gösterdiği CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da pazar yerini ziyaret etti. Tanal, elindeki limonu sıkarak “Böyle limon gibi sıkılmak istemiyorsak bir, Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım. İki, Millet İttifakı’nı iktidara getirelim. Üç, Şanlıurfa’da en az 5 milletvekilini CHP’ye çıkaralım” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki pazar yerini ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcılarla sohbet etti. Tanal, pazar tezgahından aldığı limonu sıkarak şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nun hepinize saygı ve hürmetlerini iletiyoruz. Halkımızı böyle limon gibi sıktılar. Ekonomik kriz nedeniyle halkımızı böyle limon gibi sıktılar. Limon gibi sıkılmak istemiyorsak artık Millet İttifakı’nı iktidara getirin, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapın. Bu kardeşiniz, Mahmut Tanal, vekiliniz olmadan Urfa’nın hakkını, hukukunu savundu. Böyle limon gibi sıkılmak istemiyorsak bir, Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım. İki, Millet İttifakı’nı iktidara getirelim. Üç, Şanlıurfa’da en az 5 milletvekilini CHP’ye çıkaralım.”

Bir pazarcı da Tanal’a soğan uzatarak, “Soğanın kilosu 25 lira. Adalet mi bu” dedi. Tanal, Kürtçe “Yeter” anlamına elen “Bese” dedi. Bazı vatandaşlar da Tanal’a eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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