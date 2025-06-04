Mahmut Tanal: "Ne Konkordato Bir Ödül Sistemidir, Ne De İftira Bir Kurtuluş Yoludur"

Mahmut Tanal: "Ne Konkordato Bir Ödül Sistemidir, Ne De İftira Bir Kurtuluş Yoludur"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "'İtirafçı' olunarak sağlanan bu beyanların, daha önce reddedilen konkordato başvurusunun kabulüne etkisi olmuş mudur? Ceza dosyasındaki 'işbirliği' hali, ticaret mahkemesindeki değerlendirmeye gizli veya açık bir müdahale oluşturmuş mudur? Bu kişi, konkordato sistemini kullanarak malvarlığını korumak, 'itirafçı' olarak da cezai sorumluluktan kurtulmak istemektedir. Ama unutulmamalı: Ne konkordato bir ödül sistemidir, ne de iftira bir kurtuluş yoludur" dedi.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "'İtirafçı" olunarak sağlanan bu beyanların, daha önce reddedilen konkordato başvurusunun kabulüne etkisi olmuş mudur? Ceza dosyasındaki "işbirliği" hali, ticaret mahkemesindeki değerlendirmeye gizli veya açık bir müdahale oluşturmuş mudur? Bu kişi, konkordato sistemini kullanarak malvarlığını korumak, "itirafçı" olarak da cezai sorumluluktan kurtulmak istemektedir. Ama unutulmamalı: Ne konkordato bir ödül sistemidir, ne de iftira bir kurtuluş yoludur" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından "Konkordatoya "itirafçılık" kalkanı mı?" başlıklı bir paylaşım yaptı. Tanal şunları kaydetti:

"13 Ocak 2025 – Şirket yöneticisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıyor. 13 Ocak 2025 – Şirket, konkordato başvurusunda bulunuyor. 13 Şubat 2025 – T.C. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddediyor. 19 Mart 2025 – Aynı şirket, bu kez T.C. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden geçici mühlet alıyor. 30 Nisan 2025 – Aynı şirketin yöneticisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında "itirafçı" oluyor. Aynı ifadelerle onlarca kişi adli kontrolle mahkemeye sevk ediliyor. Bazıları tutuklanıyor. Şimdi sorulması gereken hayati sorular var: "İtirafçı" olunarak sağlanan bu beyanların, daha önce reddedilen konkordato başvurusunun kabulüne etkisi olmuş mudur? Ceza dosyasındaki "işbirliği" hali, ticaret mahkemesindeki değerlendirmeye gizli veya açık bir müdahale oluşturmuş mudur?

"Bu denklem çözülmeden adalet kurulamaz"

Bu kişi, konkordato sistemini kullanarak malvarlığını korumak, "itirafçı" olarak da cezai sorumluluktan kurtulmak istemektedir. Ama unutulmamalı: Ne konkordato bir ödül sistemidir, ne de iftira bir kurtuluş yoludur! Konkordato müessesesi, borçlarını dürüstçe ödemeye çalışan, samimi borçlular içindir. "İtiraf" adı altında siyasal davalara malzeme olup, ardından ticaret mahkemelerinden kurtuluş sağlanıyorsa; burada artık ne hukuk kalır ne de kamu güveni. Bu tablo; yargı bağımsızlığına, masumiyet karinesine, konkordato hukukunun amacına açıkça aykırıdır! Ticaret mahkemeleri, bu "itirafçı" sıfatının ekonomik iflası maskelemesine asla izin vermemelidir! Ceza dosyalarında gösterilen işbirliği, ticari sorumluluktan kaçışa dayanak olamaz! Bu hukuki tablo açık bir soruyu önümüze koyuyor: "İtiraf mı verdi, mühletten mi kurtuldu; mühletten mi faydalandı, itiraf mı verdi?" Bu denklem çözülmeden adalet kurulamaz!"

Anka Haber Ajansı

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